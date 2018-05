Iliad sbarca in Italia con un’offerta super

editato in: da

(Teleborsa) – Nuova rivoluzione in Italia nella telefonia: arriva Iliad con un’offerta nel mobile da 5,99 euro al mese.

Benedetto Levi, Amministratore Delegato del gruppo francese di tlc, nel corso di una presentazione a Milano ha dichiarato: “vogliamo cambiare davvero il settore e mettere le persone al centro”. “La gente è stufa di pagare troppo. I prezzi sono scesi negli ultimi mesi ma quando andiamo a vedere bilanci delle telco, i ricavi per utente sono aumentati in tutti i casi”, ha dichiarato l’AD.

“Con 5,99 euro al mese, prezzo che garantiamo per sempre, vi offriamo roaming illimitato in Europa, 30 giga su 4G per navigare, sms e chiamate illimitate”.

L’offerta è disponibile solamente per il primo milione di utenti.