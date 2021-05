Iliad Italia, ricavi in crescita del 25% a 188 milioni nel primo trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – Iliad Italia ha chiuso il primo trimestre 2021 con 305 mila nuovi utenti, che portano il totale a 7,54 milioni, realizzando un fatturato pari a 188 milioni di euro, in crescita del 25,1% rispetto al primo trimestre del 2020 (quando aveva registrato entrate per 150 milioni di euro. Grazie a questi numeri, spiega la società di telecomunicazioni francese in una nota, iliad anticipa l’obiettivo di un EBITDAaL positivo già nel secondo trimestre del 2021 nel nostro Paese.

A livello di gruppo i ricavi sono aumentati del 33,6% su base annua a 1,85 miliardi di euro nei primi tre mesi dell’anno. La crescita è stata sostenuta da un primo trimestre di consolidamento in Polonia (ricavi per 398 milioni di euro), dall’aumento del 26,7% dei ricavi in Italia e dalla crescita del fatturato del 2,4% in Francia (con un aumento del 4,4% per il business Fixed e un aumento del 3,4% per i servizi Mobile).

(Foto: © Cristian Storto / 123RF)