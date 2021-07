Iliad, il fondatore Xavier Niel lancia OPA finalizzata al delisting

editato in: da

(Teleborsa) – Il fondatore di Iliad Xavier Niel ha deciso di lanciare un’offerta pubblica di acquisto (OPA) finalizzata al delisting sulla società francese che opera nel campo delle telecomunicazioni, con l’obiettivo di “accelerarne la crescita e supportarne la strategia”. L’offerta è promossa da HoldCo II, società controllata da Xavier Niel e che possiede direttamente e indirettamente il 70,6% del capitale sociale del gruppo e il 78,7% dei diritti di voto.

Il prezzo dell’offerta è stato fissato in 182 euro per azione, che rappresenta un premio del 61% sull’ultimo prezzo di chiusura dell’azione prima dell’annuncio dell’offerta e del 52,7% rispetto alla media ponderata per il volume dei prezzi quotati per iliad quota nel mese precedente all’offerta.



“Ho fondato iliad nel 1999 e sono molto orgoglioso di come è cresciuto il gruppo e del valore che ha creato per tutti i suoi azionisti – ha commentato Xavier Niel – Iliad sta ora entrando in una nuova fase del suo sviluppo, che richiede rapidi cambiamenti e importanti investimenti che saranno più facili da intraprendere come società non quotata. La nostra ambizione per iliad è di accelerare la sua crescita per renderla uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Europa”.

Il Consiglio di Amministrazione di liad si riunirà nel mese di agosto per esprimere il proprio parere sui termini e sui vantaggi dell’offerta e sulle sue conseguenze su iliad, sui suoi azionisti e dipendenti. “Il management team di Iliad accoglie con favore questa ulteriore dimostrazione dell’impegno di Xavier Niel nei confronti del gruppo – ha commentato il CEO Thomas Reynaud – Questa operazione garantirà l’indipendenza strategica di iliad e ci aiuterà a perseguire il nostro piano di sviluppo aziendale basato su importanti investimenti in 5G e fibra”.

(Foto: © Cristian Storto / 123RF)