Iliad chiude 2018 in rosso ma Italia sostiene fatturato

(Teleborsa) – Utili in calo per l’operatore telefonico low cost francese Iliad, che però annuncia anche una moderata crescita del fatturato, grazie al boom sul mercato italiano.

Il bilancio 2018 della compagnia fondata da Xavier Niel chiude con un utile netto in calo del 18,5% a 330 milioni di euro, per effetto del contesto più “competitivo” in Francia, che ha portato ad un calo del numero di abbonati a 19,8 milioni da 20,2 milioni. I ricavi però sono cresciuti dello 0,6% a 4,89 miliardi di euro, mentre al netto della vendita di dispositivi si registra una crescita dell’1,6%.

La compagna d’oltralpe, divenuta in pochissimi mesi il quarto operatore mobile in Italia, dopo lo sbarco avvenuto nel mese di maggio 2018, ha anche annunciato di aver conquistato nella Penisola oltre 2,8 milioni di abbonati in Italia “in soli 7 mesi”. Nella penisola, Iliad ha realizzato 125 milioni di euro di fatturato, ma con una perdita operativa di 52 milioni di euro. Realizzati investimenti per la rete pari a 261 milioni e per l’aggiudicazione delle frequenze a 342 milioni.

In Francia, Iliad ha riportato invece una crescita dell’utile del 13% a 476 milioni di euro con un fatturato in calo dell’1,9% a 4,7 miliardi.

Il Board proporrà all’assemblea convocata per il 21 maggio un dividendo di 0,90 euro per azione.