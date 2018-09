Iliad, boom in Italia: oltre 1,5 milioni di abbonati

editato in: da

(Teleborsa) Uno sbarco trionfale quello di Iliad in Italia. Il gruppo di telecomunicazioni francese gongola per il “successo commerciale continuo e eccezionale” nel nostro Paese dove in un solo mese ha rastrellato 635.000 nuovi clienti, mentre il numero totale di abbonati ha superato la soglia di 1 milione e mezzo a inizio agosto.

“In Italia – afferma la società nella semestrale di bilancio – il modello commerciale di Iliad si base su una offerta semplice, trasparente e senza alcun costo nascosto”. Nell’ottica di una sempre maggior crescita, inoltre, il gruppo afferma di aver proseguito gli investimenti infrastrutturali, le campagne promozionali e lo sviluppo della rete di distribuzione, anche avvalendosi di accordi con Sisal e Lottomatica per facilitare le operazioni di ricarica.

I NUMERI DEL SUCCESSO – Dato che il resoconto di bilancio riguarda solo i primi sei mesi dell’anno e che lo sbarco in Italia è avvenuto da pochi mesi, il contributo delle attività nella Penisola è stato ancora solo marginale sul fatturato totale: 9 milioni (in pratica il solo mese di giugno) rispetto a 2,404 miliardi di euro, in crescita dello 0,1 per cento rispetto allo stesso semestre del 2017. Gli utili netti hanno segnato una limatura dello 0,4 per cento a 232 milioni di euro.

Nessuno, però, è profeta in patria. E anche in questo caso sembrerebbe così. Mentre in Italia, infatti, il gruppo è in piena espansione, nella madre patria Francia il numero totale di abbonati Iliad ha registrato un calo, a 20,098 milioni a fine giugno dai 20,215 di fine dicembre 2017. Tuttavia gli abbonati risultano cresciuti rispetto ai 19,6 milioni che si contavano alla fine del primo semestre 2017.