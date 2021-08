ILBE, avvio produzione film “Muti”. Ricavi minimi garantiti per 12 milioni di euro

editato in: da

(Teleborsa) – Iervolino and Lady Bacardi Entertainment (ILBE) – società quotata su AIM Italia e specializzata nella produzione di contenuti cinematografici – ha comunicato l’avvio della produzione di “Muti”, film interpretato dal Premio Oscar Morgan Freeman. Il film sarà diretto da George Gallo, Francesco Cinquemani e Luca Giliberto. Le riprese saranno in Mississippi (USA) e Italia.

ILBE ha sottoscritto accordi con la società RedBox Entertainment per la distribuzione in US e Canada e con WWPS per la distribuzione world wide (a esclusione di Italia, US e Canada). La produzione porterà a ILBE ricavi minimi garantiti, per le attività svolte sia in USA che in Italia, di circa complessivi 12,1 milioni di euro.

“Sono davvero entusiasta per l’avvio di questo progetto, che vede il coinvolgimento di autori di nazionalità italiana, per un film italiano destinato al mercato globale -ha commentato Andrea Iervolino – Sono anche felice di poter lavorare nuovamente con Morgan Freeman, già protagonista di una nostra passata produzione. È tra gli attori più apprezzati di Hollywood. Determinante per il nostro business è stato anche l’accordo con RedBox, società americana top del settore“.

