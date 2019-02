Il Tesoro torna sul mercato dopo la “grazia” di Fitch

editato in: da

Tesoro pronto a tornare sul mercato subito dopo aver tirato un sospiro di sollievo grazie al verdetto di Fitch, appuntamento che, anche per questo, era attesissimo.

Il giudizio dell’agenzia americana che ha mantenuto invariato il rating, che sceglie per ora di andarci con la mano leggera “graziandoci” di fatto – a dire il vero per metà visti gli alert sul prossimo futuro – potrebbe infatti rivelarsi un inatteso assist per il Tesoro che proprio questa settimana torna a collocare titoli sul mercato primario con una serie di aste di titoli a varia scadenza per un controvalore massimo di 13 miliardi e 250 milioni di euro.

Come riporta il Sole24Ore, si parte oggi con i BoT a 6 mesi che il Tesoro collocherà per un controvalore di 6 miliardi di euro. Domani il test più importante con emissioni a scadenze più lunghe come il nuovo BTp a 10 anni, da cui il Tesoro punta a raccogliere fino a un massimo di 4 miliardi di euro, la riapertura del BTp con cedola al 2,45% e scadenza ottobre 2023 (fino a 3 miliardi di euro l’ammontare in asta) e il CCTeu con scadenza gennaio 2025 da cui si punta a raccogliere un miliardo e 250 milioni.

A remare contro il peggioramento della congiuntura e l’incognita politica, a fare da sfondo, invece, la probabile decisione da parte della BCE di rinnovare il piano di finanziamenti agevolati alle banche (Tltro): si tratta di aste in occasione delle quali la Banca Centrale Europea, appunto, presta denaro al settore creditizio a condizioni particolarmente vantaggiose, della durata di 4 anni per alleviare i problemi di raccolta delle banche europee e sostenere i prestiti a famiglie e imprese.

Del resto, il rallentamento economico nella zona euro è superiore alle attese e la Bce sarebbe pronta a riaprire la famosa ‘cassetta degli attrezzi’ che resta piena di risorse in grado di stimolare la crescita.

Anche per questo, il mercato continua a scommettere che l’annuncio potrebbe addirittura arrivare in occasione della prossima riunione in programma il prossimo 7 marzo. La pensano così anche gli analisti di Moody’s, che in un report diffuso ieri hanno scritto: “un nuovo round di Tltro è lo scenario più probabile in un contesto in cui la crescita si indebolisce nell’area euro e nel mondo, i mercati della raccolta sono volatili soprattutto nell’Europa meridionale, le spinte inflazionistiche rimangono attenuate”.