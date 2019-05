Il Tar si pronuncia contro la nuova pista dell’aeroporto di Firenze

editato in: da

(Teleborsa) – Il Tar della Toscana ha pronunciato la sentenza sul progetto di sviluppo dello scalo di Peretola ritenendo eccessive il numero delle prescrizioni, ben 142, contenute nel documento che indica le azioni da svolgere per di minuire l’impatto ambientale. Ne consegue proprio l’annullamento della Valutazione di impatto ambientale elaborata da Toscana Aeroporti e presentata a Enac.

«Il progetto sottoposto a Via – si legge tra le righe della sentenza del Tar – non conteneva quel grado di dettaglio minimo e sufficiente affinché il Ministero dell’Ambiente addivenisse ad una corretta valutazione di compatibilità ambientale, non essendosi individuati compiutamente le opere da realizzare». Numerosi gli elementi che hanno indotto i giudici del Tar a parlare di «considerevole impatto ambientale», legato all’intenzione di intervenire su strade e svincoli autostradali, bacini e aree naturali.

Tutto da rifare per Toscana Aeroporti, che certamente preparerà il ricorso ma non potrà evitare che i tempi si allunghino inesorabilmente.