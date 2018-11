Il super dollaro manda in tilt la Borsa americana

editato in: da

(Teleborsa) – Nessun segnale di ripresa per Wall Street, che si conferma in calo a metà seduta in una sessione caratterizzata da volumi di scambio inferiori alla media in scia alla chiusura del mercato obbligazionario per il Veteran’s Day.

L’attenzione degli investitori si è focalizzata sul recente balzo del dollaro. L’ICE U.S. Dollar Index, che compara il biglietto verde con un basket di sei valute estere, sta viaggiando ai massimi di due anni e mezzo facendo temere ripercussioni negative per le società americane che esportano.

Il Dow Jones cede l’1,70%; sulla stessa linea, perde terreno lo S&P-500, che retrocede a 2.740,08 punti -1,47%. Pessimo il Nasdaq 100 (-2,62%), come l’S&P 100 (-1,6%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones alcuni titoli “difensivi” quali Coca Cola (+0,95%), Procter & Gamble (+0,95%) e Verizon Communication (+0,77%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Goldman Sachs, che continua la seduta con -7,07%. Tonfo di Apple, che mostra una caduta del 4,38% dopo che uno dei fornitori ha lanciato un allarme utili.

Lettera su Boeing, che registra un importante calo del 2,63%.

Affonda Microsoft, con un ribasso del 2,46%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Wynn Resorts (+2,57%), American Airlines (+2,04%), Jd.Com (+1,71%) e Dentsply Sirona (+1,64%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Align Technology, che continua la seduta con -8,17%.

Crolla Nvidia, con una flessione del 7,63%.

Vendite a piene mani su Broadcom, che soffre un decremento del 6,10%.

Pessima performance per Illumina, che registra un ribasso del 5,25%.