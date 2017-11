Il Sole 24 Ore, sottoscritto il 91,01% dell’aumento capitale

(Teleborsa) – L’aumento di capitale de Il Sole 24 Ore si è chiuso con adesioni pari al 91,01%.

Al termine del periodo di offerta sono state sottoscritte, 47,33 milioni di azioni per un controvalore di 45,49 milioni di euro. Le azioni sono state offerte sulla base di 4 azioni per ogni possedute ad un prezzo di 0,961 euro per azione.

I diritti di opzione non esercitati ammontano a 1,16 milioni per un totale di 4,67 milioni di azioni, pari all’8,99% delle azioni con un controvalore di 4,49 milioni. L’inoptato sarà offerto in Borsa dal 21 al 27 novembre salvo chiusura anticipata.