Il Sole 24 Ore, soci approvano bilancio e nominano due amministratori

(Teleborsa) – L’Assemblea de Il Sole 24 ORE, riunitasi in sede ordinaria sotto la presidenza di Edoardo Garrone, ha approvato il Bilancio della Società

chiuso al 31 dicembre 2020 con una perdita di esercizio pari a 1.010.732 euro riportata a nuovo.

L’Assemblea ha preso atto della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all’esercizio 2020, contenuta nella Relazione Finanziaria Annuale 2020, pubblicata in data 7 aprile 2021.

L’Assemblea ha deliberato di approvare la prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti e di nominare Amministratori della Società Mirja Cartia d’Asero e Veronica Diquattro, cooptate, rispettivamente, in data 23

luglio 2020 e 7 ottobre 2020 in sostituzione di Vanja Romano e Marcella Panucci.