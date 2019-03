Il Sole 24 Ore, risultati 2018 in miglioramento

editato in: da

(Teleborsa) – Il Sole 24 Ore chiude il 2018 con un Ebitda in miglioramento di 18,2 milioni (da -8,6 a +9,5 milioni) al netto degli oneri e proventi non ricorrenti rispetto al 31 dicembre 2017; Ebit che passa da -21,9 a +0,5 milioni ed una perdita netta che si riduce da -19,7 a -1,3 milioni.

Posizione finanziaria netta consolidata negativa per 5,9 milioni (positiva per 6,6 milioni al 31 dicembre 2017) principalmente per il pagamento di oneri non ricorrenti relativi alle uscite incentivate liquidate nell’esercizio.

I ricavi consolidati invece sono stati pari a 211,3 milioni, in calo del 4,8% nel confronto con il 2017.

Per il 2019 l’obiettivo del Gruppo consisterà “in un recupero della redditività anche attraverso iniziative volte a perseguire il contenimento dei costi e una maggiore efficienza operativa, pur garantendo adeguati investimenti commerciali a supporto dei ricavi e in tecnologie abilitanti nuovi modelli operativi e di business, e mantenendo un adeguato equilibrio finanziario”.