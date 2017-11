Il Sole 24 Ore riduce le perdite nei nove mesi

(Teleborsa) – Il Sole 24 Ore chiude i primi nove mesi di esercizio, al netto di oneri non ricorrenti, con una perdita netta in miglioramento di 14,7 milioni a 20,4 milioni di euro.

Migliora di 8,8 milioni anche l’Ebitda che mostra un valore negativo di 11,5 milioni.

Proseguito il taglio dei costi diretti e operativi per circa 28 milioni nei primi nove mesi del 2017 (-19,8%).

Procede anche il processo dell’aumento di capitale pari a 50 milioni di euro, con Confindustria che ha già versato 30 milioni per l’esercizio dei diritti d’opzione. I residui 20 milioni sono garantiti da un consorzio di collocamento.

Già versati da Palamon in un escrow account 36,7 milioni come previsto negli accordi per la cessione del 49% dell’area Formazione.