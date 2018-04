Il Sole 24 Ore, OK dell’assemblea al bilancio. Moscetti: “Straordinario lavoro su costi”

editato in: da

(Teleborsa) –

L’Assemblea de Il Sole 24 ORE ha approvato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, la relazione sulla remunerazione, la nomina di un Sindaco effettivo e la nomina di un Amministratore.

Il Gruppo 24 ORE ha chiuso il bilancio consolidato 2017 con un utile d’esercizio di 7,5 milioni di euro, rispetto a una perdita di 92,6 milioni di euro nel 2016. La capogruppo Il Sole 24 ORE S.p.A. ha chiuso il 2017 con una perdita di 11,5 milioni di euro. L’Assemblea ha deliberato di ripianare integralmente la perdita di esercizio utilizzando la riserva sovrapprezzo azioni.

“Il Gruppo 24 ORE è tornato in utile dopo 8 anni di perdita con un miglioramento del risultato netto di circa 100 milioni rispetto al 2016. Di essi circa 55 milioni sono derivati dalla cessione del 49% dell’area Formazione e la parte restante risiede per lo più nello straordinario lavoro di riduzione dei costi”, ha spiegato l’AD Franco Moscetti, aggiungendo “sul risultato netto in particolare abbiamo mantenuto e superato gli impegni con il primo anno del piano industriale”.

“In un mercato difficile come quello editoriale, il focus deve ora essere portato sulle nuove iniziative che stiamo varando a sostegno dei ricavi”, ha concluso

L’Assemblea ha nominato, su proposta dell’azionista di maggioranza, quale nuovo amministratore Marco Gabriele Gay e quale sindaco effettivo Paola Coppola.