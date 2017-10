Il Sole 24 Ore, ok Consob a prospetto informativo su aumento

(Teleborsa) – Via libera della Consob al prospetto informativo de Il Sole 24 Ore sull’aumento di capitale. In particolare nel testo vengono specificati i termini relativi all’offerta in opzione e all’ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (MTA) delle azioni speciali da emettersi in esecuzione della delibera di aumento del capitale sociale in via inscindibile assunta dall’assemblea straordinaria degli azionisti del 28 giugno 2017.

Come già detto ieri, il periodo di offerta in cui i diritti di opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione di tali azioni, dovranno essere esercitati, avrà inizio il 30 ottobre 2017 e terminerà il 16 novembre 2017 (inclusi). I diritti di opzione saranno negoziabili in Borsa dal 30 ottobre 2017 al 10 novembre 2017 (inclusi). Entro il mese successivo alla fine del periodo di offerta i diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa dalla Società per almeno cinque sedute.