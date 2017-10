(Teleborsa) – Nel primo giorno dell’aumento di capitale, Il Sole 24 Ore ha fatto prezzo al termine della seduta e chiude con balza del 19,95%, mentre i diritti scivolano del 16,54%.

Oggi 30 ottobre ha preso il via l’aumento di capitale da 50 milioni di euro della società editoriale. Come accade negli aumenti molto diluitivi, le azioni trattano in rialzo rispetto ai diritti