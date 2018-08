Il Sole 24 Ore, Consob avvia procedimento su bilanci 2015 e 2016

editato in: da

(Teleborsa) – Faro della Consob sui bilanci de Il Sole 24 Ore. Lo ha annunciato il gruppo editoriale, in seguito alla notifica ricevuta dall’autorità di vigilanza.

Il procedimento “riguarda la rilevazione da parte di Consob di alcune criticità in relazione alle valutazioni effettuate in occasione del bilancio 2015 e, conseguentemente, nella successiva modalità di rilevazione di alcune correlate svalutazioni nel bilancio consolidato 2016 nonchè, per effetto di quanto precede, nei dati comparativi 2016 presentati nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2017″.

Il Sole 24 Ore ha precisato però che “si riserva di presentare alla Consob le proprie osservazioni”.