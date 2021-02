Il Sole 24 Ore, approvato Piano 2021-2024: focus su digitale e taglio costi

editato in: da

(Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione de Il Sole 24 Ore ha approvato oggi il Piano 2021-2024, che si basa su una strategia digital first per arricchire l’offerta editoriale, un efficientamento dei processi e la riduzione di tutti i costi di funzionamento, incluso il costo del lavoro per tutte le categorie professionali. Confermato per il 16 marzo il lancio del nuovo formato del quotidiano cartaceo.

Il Piano 2021-2024 conferma il progressivo miglioramento degli indicatori economici e finanziari, con una crescita dei ricavi consolidati e una riduzione dei costi. Rispetto al Piano 2020-2023 post Covid le stime aggiornate “proiettano nel 2021 una ripresa più lenta“, sottolinea la società, con un’accelerazione negli anni successivi.

La società registra, per gli esercizi 2021 e 2022, un peggioramento della posizione finanziaria netta, principalmente per effetto dell’accelerazione degli investimenti e della dinamica degli esborsi connessi agli oneri di ristrutturazione del personale, per poi migliorare progressivamente negli esercizi successivi durante l’arco di Piano.

Il piano prevede che i ricavi per 178 milioni di euro del 2020 (stime post Covid) diventino 245 milioni nel 2024, che l’EBITDA di 15 milioni salga a 54 milioni e che l’EBIT negativo per 2 milioni diventi positivo per 36 milioni.