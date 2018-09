Il Settore viaggi e intrattenimento prosegue la serie positiva iniziata mercoledì scorso (+3,23%)

editato in: da

(Teleborsa) – Slancio per il settore viaggi e intrattenimento che non tiene conto dell’andamento in frazionale ribasso dell’EURO STOXX Travel & Leisure.

Il comparto viaggi e intrattenimento avvia a quota 44.340,46, con un miglioramento di 1.424,75 punti rispetto alla chiusura precedente. Debole il comparto viaggi e intrattenimento europeo che scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 193,43, dopo un avvio a 193,3.

Tra le mid-cap italiane, protagonista Juventus, che chiude la seduta con un rialzo del 8,02%.

Balza in avanti Autogrill, che amplia la performance positiva con un incremento dell’1,74%.

Tra le small-cap di Milano, brillante rialzo per S.S. Lazio, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,25%.

Prepotente rialzo per A.S. Roma, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,30% sui valori precedenti.

Vigoroso rialzo per i Grandi Viaggi, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,00%.