Il Settore viaggi e intrattenimento prosegue la serie positiva iniziata lunedì scorso (+4,17%)

(Teleborsa) – Andamento brillante per il settore viaggi e intrattenimento, peraltro preannunciato dalla buona performance dell’EURO STOXX Travel & Leisure.

Il comparto viaggi e intrattenimento ha aperto a quota 40.893,47, in accelerazione del 4,17% rispetto alla chiusura precedente. In salita anche il comparto viaggi e intrattenimento europeo che ha terminato gli scambi 205,54, dopo che in principio di giornata era a quota 204,38.

Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto viaggi e intrattenimento, prepotente rialzo per Juventus Fc, che archivia la sessione con una salita bruciante del 16,41% sui valori precedenti.

Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, vigoroso rialzo per A.S. Roma, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,42%.

Grande giornata per S.S. Lazio, che mette a segno un rialzo del 4,57%.

Ottima performance per FNM, che ha chiuso in rialzo del 2,67%.