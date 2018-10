Il settore viaggi e intrattenimento in rialzo (+0,76%)

editato in: da

(Teleborsa) – Il Comparto viaggi e intrattenimento si è mosso all’insegna degli acquisti a dispetto dell’intonazione debole mostrata dall’EURO STOXX Travel & Leisure.

Il FTSE Italia Travel & Leisure ha aperto a 39.372,19, in aumento di 297,93 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto il comparto viaggi e intrattenimento europeo ha scambiato sotto la parità a 179,63, dopo aver avviato la seduta 179,64.

Tra le azioni del Ftse MidCap, effervescente Juventus Fc, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 3,19%.

Tra le azioni del Ftse SmallCap, protagonista i Grandi Viaggi, che chiude la seduta con un rialzo del 3,43%.

Brillante rialzo per A.S. Roma, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,28%.

Modesto recupero sui valori precedenti per FNM, che conclude in progresso dello 0,95%.