Il settore viaggi e intrattenimento dà qualche segnale positivo (+0,63%), giornata euforica per Juventus

(Teleborsa) – Giornata in moderato rialzo per il comparto viaggi e intrattenimento, che termina gli scambi sui livelli di chiusura di ieri, allineato con l’EURO STOXX Travel & Leisure.

Il FTSE Italia Travel & Leisure ha aperto a 40.400,85, in recupero dello 0,63%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre il comparto viaggi e intrattenimento europeo mostra un incremento dello 0,46% a 203,89.

Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, ottima performance per Juventus Fc, che ha chiuso in rialzo del 4,49%.

Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, seduta decisamente positiva per A.S. Roma, che ha terminato in rialzo del 2,47%.

Seduta positiva per i Grandi Viaggi, che avanza bene e porta a casa un +1,42%.

Nuovo spunto rialzista per S.S. Lazio, che guadagna bene e porta a casa un +1,4%.