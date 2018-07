Il Settore utility italiano è in territorio positivo (+1,25%), andamento rialzista per Hera (+1,99%)

editato in: da

(Teleborsa) – Scambi in positivo per il comparto utility in Italia che segue l’intonazione cautamente positiva evidenziata dall’EURO STOXX Utilities.

Il FTSE Italia Utilities ha aperto a 26.631,33 in crescita dell’1,25%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l’indice Utilities dell’Area Euro si è mosso all’insegna della cautela a 289,5, dopo aver avviato la seduta a 287,57.

Tra i titoli del FTSE MIB, seduta vivace per Terna, protagonista di un allungo verso l’alto con un progresso dell’1,98%.

Risultato positivo per A2A, che lievita dell’1,68%.

Rialzo marcato per Snam, che archivia la sessione in utile dell’1,40% sui valori precedenti.

Tra le mid-cap italiane, apprezzabile rialzo per Hera, in guadagno dell’1,99% sui valori precedenti.

Piccolo passo in avanti per Falck Renewables, che porta a casa un misero +0,99%.

Punta con decisione al rialzo la performance di IREN, con una variazione percentuale dell’1,44%.

Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell’indice utility, modesto guadagno per Alerion, che avanza di poco a +0,66%.