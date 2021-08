Il settore tech tiene a galla Wall Street dopo i timori per la FED

editato in: da

(Teleborsa) – Sostanzialmente stabile Wall Street, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il Dow Jones che si ferma a 34.898 punti; sulla stessa linea, incolore l’S&P-500, che continua la seduta a 4.407 punti, sui livelli della vigilia. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,68%); con analoga direzione, in moderato rialzo l’S&P 100 (+0,31%).

Gli indici di Wall Street sono sostenuti dai guadagni dei titoli tecnologici, con gli investitori preoccupati dal fatto che la Federal Reserve potrebbe iniziare nei prossimi mesi a ridurre il suo massiccio programma di stimolo. Sul fronte macroeconomico, le nuove richieste settimanali di sussidi di disoccupazione hanno raggiunto un nuovo minimo dall’inizio della pandemia, mentre l’indice anticipatore del Conference board è risultato in moderato aumento a luglio.

Informatica (+1,06%), beni di consumo per l’ufficio (+0,80%) e sanitario (+0,50%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i peggiori della lista dell’S&P 500, in maggior calo i comparti energia (-3,16%), materiali (-1,01%) e finanziario (-0,87%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Cisco Systems (+3,06%), Microsoft (+1,93%), United Health (+1,78%) e Salesforce.Com (+1,32%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Chevron, che prosegue le contrattazioni a -2,75%.

Lettera su Boeing, che registra un importante calo del 2,38%.

Affonda American Express, con un ribasso del 2,28%.

Crolla Caterpillar, con una flessione del 2,22%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Nvidia (+5,24%), Netflix (+4,38%), Regeneron Pharmaceuticals (+3,06%) e Cisco Systems (+3,06%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Illumina, che prosegue le contrattazioni a -10,04%.

Vendite a piene mani su Wynn Resorts, che soffre un decremento del 3,86%.

Pessima performance per Baidu, che registra un ribasso del 3,84%.

Sessione nera per Moderna, che lascia sul tappeto una perdita del 3,36%.