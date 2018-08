Il settore servizi per la finanza tentennante (+0,48%)

editato in: da

(Teleborsa) – Incolore il comparto dei servizi finanziari in Italia che ha chiuso in frazionale vantaggio rispetto all’EURO STOXX Financial Services,

che invece corre sul mercato.

Il FTSE Italia Financial Services ha aperto a 85.214,64, con un aumento insignificante dello 0,48% rispetto alla vigilia, mentre il comparto servizi per la finanza europeo registra una più netta risalita dell’1,30% a 462,11.

Tra i titoli del FTSE MIB, frazionale rialzo per Exor, che mette a segno un modesto profit a +0,89%.

Tra le azioni del Ftse MidCap, bene Banca Ifis, con un rialzo dell’1,31%.

Seduta positiva per Banca Farmafactoring, che avanza bene e porta a casa un +1,26%.

Tra le small-cap di Milano, nuovo spunto rialzista per Tecnoinvestimenti, che guadagna bene e porta a casa un +1,77%.