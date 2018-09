Il settore servizi per la finanza si muove in lieve rialzo (+0,65%), seduta effervescente per Mutuionline

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza moderatamente positiva per il comparto dei servizi finanziari in Italia, che si muove poco sopra i livelli di chiusura di ieri, nonostante l’andamento piatto dell’EURO STOXX Financial Services, che non mostra variazioni di rilievo.

Il FTSE Italia Financial Services ha aperto a 85.656,19, in recupero dello 0,65%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre il comparto servizi per la finanza europeo viaggia a 455 senza sensibili variazioni.

Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell’indice servizi finanziari, moderatamente al rialzo la prestazione di Exor, che scambia con una variazione percentuale dello 0,90%.

Tra le mid-cap italiane, scambia in profit Banca Ifis, che lievita dell’1,43%.

Guadagno moderato per Tamburi, che avanza dello 0,78%.

Piccoli passi in avanti per Anima Holding, che segna un incremento marginale dello 0,70%.

Tra le azioni del Ftse SmallCap, protagonista Mutuionline, che mostra un’ottima performance, con un rialzo del 3,56%.

Acquisti a piene mani su Lventure Group, che vanta un incremento del 2,90%.

Bilancio decisamente positivo per Banca Intermobiliare, che vanta un progresso dell’1,90%.