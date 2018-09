Il settore servizi per la finanza mostra qualche piccolo spunto rialzista (+0,45%)

editato in: da

(Teleborsa) – Buona tenuta per il comparto dei servizi finanziari in Italia che evidenzia un andamento poco migliore dell’EURO STOXX Financial Services.

Il FTSE Italia Financial Services ha aperto a 83.793,52, in rialzo dello 0,45% rispetto alla vigilia, in raffronto al comparto servizi per la finanza europeo che consolida su 457,83.

Tra le azioni più importanti dell’indice servizi finanziari di Milano, modesto guadagno per Azimut, che avanza di poco a +0,89%.

Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto servizi finanziari, protagonista Banca Ifis, che mostra un’ottima performance, con un rialzo del 3,51%.

Seduta senza slancio per Tamburi, che riflette un moderato aumento dello 0,76%.

Tra le small-cap di Milano, brillante rialzo per Banca Intermobiliare, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,20%.

Decolla Conafi, con un importante progresso del 2,16%.