Il settore servizi per la finanza in territorio positivo (+1,18%)

editato in: da

(Teleborsa) – Scambi al rialzo per il comparto dei servizi finanziari in Italia, che segue l’intonazione leggermente positiva evidenziata dall’EURO STOXX Financial Services.

Il FTSE Italia Financial Services ha aperto a 84.544,51, in crescita di 1.003,58 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto il comparto servizi per la finanza europeo prosegue in tono cautamente positivo a quota 457,18, dopo aver avviato la seduta a 453,91.

Tra i titoli del FTSE MIB, ottima performance per Banca Generali, che scambia in rialzo del 2,15%.

Svetta Banca Mediolanum che segna un importante progresso del 2,13%.

Ben impostata Exor, che mostra un incremento dell’1,25%.

Tra i titoli a media capitalizzazione dell’indice servizi finanziari, seduta vivace oggi per Banca Farmafactoring, protagonista di un allungo verso l’alto, con un progresso dell’1,45%.

Performance modesta per Tamburi, che mostra un moderato rialzo dello 0,92%.

Resistente Anima Holding, che segna un piccolo aumento dello 0,71%.

Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, seduta decisamente positiva per Lventure Group, che tratta in rialzo del 3,17%.

Vola Tecnoinvestimenti, con una marcata risalita del 2,00%.

Tonica Banca Sistema che evidenzia un bel vantaggio dell’1,44%.