Il settore servizi per la finanza dà qualche segnale positivo (+0,48%), notevole balzo in avanti per Banca Sistema

(Teleborsa) – Giornata in moderato rialzo per il comparto dei servizi finanziari in Italia, che termina gli scambi sui livelli di chiusura di ieri, allineato con l’EURO STOXX Financial Services.

Il FTSE Italia Financial Services ha aperto a 84.369,5, in recupero dello 0,48%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre il comparto servizi per la finanza europeo mostra un incremento dello 0,49% a 456,2.

Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell’indice servizi finanziari, nuovo spunto rialzista per Exor, che guadagna bene e porta a casa un +1,08%.

Tra le small-cap di Milano, prepotente rialzo per Banca Sistema, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,41% sui valori precedenti.

Balza in avanti Mutuionline, che amplia la performance positiva con un incremento dell’1,07%.