Il settore beni personali a Milano in tono rialzista (+1,26%)

editato in: da

(Teleborsa) – Andamento positivo per l’indice dei beni personali italiano, che segue l’andamento tonico evidenziato dall’EURO STOXX Personal & Household Goods.

Il comparto degli articoli casalinghi in Italia ha aperto a 77.912,31 per portarsi ora a quota 77.765,03, con un guadagno di 965,54 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto il comparto beni personali e casalinghi europeo prosegue in forte rialzo a 839,86, dopo aver avviato la seduta a 827,28.

Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell’indice beni per la casa, scambia in profit Moncler, che lievita dell’1,69%.

Sostenuta Luxottica, con un discreto guadagno dell’1,09%.

Ferragamo avanza dello 0,53%.

Tra le mid-cap italiane, effervescente De’ Longhi, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,82%.

Ottima performance per OVS, che registra un progresso del 2,62%.

Buoni spunti su FILA, che mostra un ampio vantaggio dell’1,30%.

Tra le azioni del Ftse SmallCap, protagonista Elica, che mostra un’ottima performance, con un rialzo del 5,06%.

Exploit di Ratti, che mostra un rialzo del 4,50%.

Su di giri Bialetti Industrie (+3,77%).