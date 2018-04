Il rilancio dell’Aeroporto di Trapani-Birgi passa da People Fly

editato in: da

(Teleborsa) – L’Aeroporto di Trapani apre nuove rotte nella stagione estiva, rilanciando la propria offerta di voli, grazie soprattutto alla compagnia “People Fly“, che fa capo alla società omonima che opera nei voli charter e ha sede a Cagliari.

I nuovi voli della “People Fly” collegheranno dal 5 giugno Trapani con Bologna, con frequenza trisettimanale (martedì, giovedì e domenica). Due i voli per Cuneo, il lunedì e venerdì, a partire dal 4 giugno. Per Pisa, dal 2 giugno, il mercoledì e sabato. Un volo al giorno previsto per Roma Fiumicino a partire dal 3 giugno con partenza da Trapani alle 6:30 del mattino e rientro da Roma alle 8.10, mentre con Verona i collegamenti cominceranno il 4 giugno, ogni lunedì e venerdì. Dal 16 giugno ogni domenica sarà possibile raggiungere Vilnius, in Lituania.

Già da fine aprile Aliblue aprirà i collegamenti per Malta e Cagliari e ad agosto quello per Napoli. Intanto, Transavia, la compagnia low cost del gruppo Air France/Klm, ha inaugurato il volo bisettimanale per Lione, in Francia. Resta confermata la programmazione estiva di Ryanair con i voli per Orio al Serio, quattro volte a settimana, ed i bisettimanali per Praga, Francoforte e Baden Baden.