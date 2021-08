Il punto sulle commodities 9 agosto 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Aggressivo avvitamento per l’oro nero, che archivia la settimana mostrando una perdita del 7,88%. Lo status tecnico del petrolio mostra segnali di peggioramento con supporto fissato a 66,7, mentre al rialzo l’area di resistenza è individuata a 70,27. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista.

Ribasso scomposto per il carburante, che archivia la settimana con una perdita secca del 4,69%. Analizzando lo scenario del raffinato del petrolio si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 2,228. Prima resistenza a 2,279. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 2,21.Protagonista il Future sul Natural Gas, che ha chiuso la settimana con un rialzo del 5,65%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 4,209, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 4,01. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 4,408.

Grande settimana per il frumento, che mette a segno un rialzo del 2,42%, rispetto ai valori precedenti. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l’opposizione della resistenza stimata a quota 729,5.

Brillante rialzo per il mais, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell’1,51%. La tendenza di medio periodo del granoturco si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento rialzista che potrebbe raggiungere la resistenza vista a quota 559,58 prima e 570,33 dopo.

Settimana trascurata per il derivato sui semi di soia, che archivia l’ottava con un moderato +0,19%. L’esame di breve periodo della Soia classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1.424,83 e primo supporto individuato a 1.399,83. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva.

Settimana molto negativa per l’oro, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,84%. Lo scenario di breve periodo del metallo prezioso evidenzia un declino dei corsi verso area 1.745,6 con prima area di resistenza vista a 1.796,6. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1.728,6.