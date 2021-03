Il punto sulle commodities 8 marzo 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Prepotente rialzo per il greggio, che archivia la settimana con una salita bruciante del 7,58%. La tendenza di breve del greggio è in rafforzamento con area di resistenza vista a 68,54, mentre il supporto più immediato si intravede a 61,71. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 75,37.

Settimana decisamente positiva per il carburante, che ha terminato la settimana in rialzo del 10,97%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 2,123, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,974. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 2,272.

In forte ribasso il Future sul Natural Gas, che chiude la settimana con un disastroso -2,67%. Analizzando lo scenario del Future sul Natural Gas si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 2,649. Prima resistenza a 2,799. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 2,599.

Piccolo passo in avanti per il grano che, a fine settimana, porta a casa un modico +0,27%. Osservando il grafico di breve periodo del frumento, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza 663,5 e supporto a 643,5. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 683,5.

Balza in avanti il mais, che amplia la performance positiva con un incremento dell’1,35%. La tendenza di breve del mais è in rafforzamento con area di resistenza vista a 570, mentre il supporto più immediato si intravede a 552. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 588.

Ottima performance per il derivato sui semi di soia, che ha chiuso la settimana in rialzo dell’1,99%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1.451,08, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1.408,08. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 1.494,08.

Ribasso scomposto per il metallo prezioso, che archivia la settimana con una perdita secca dell’1,96%. Lo scenario di breve periodo dell’oro evidenzia un declino dei corsi verso area 1.684,99 con prima area di resistenza vista a 1.724,69. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1.671,35.