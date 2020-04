Il punto sulle commodities 6 aprile 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Settimana decisamente positiva per il petrolio, che ha terminato in rialzo del 23,85%. Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte del petrolio restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge nel breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci.

Ottima performance per la benzina verde, che ha chiuso la settimana in rialzo del 19,27%. Lo status tecnico di medio periodo della benzina verde rimane negativo. Nel breve periodo evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 0,7311, mentre i supporti sono stimati a 0,6127.

Contenuto ribasso per il Future sul Natural Gas, che archivia la settimana in flessione dello 0,60%. La tendenza di medio periodo del Future sul Natural Gas si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento rialzista che potrebbe raggiungere la resistenza vista a quota 1,69 prima e 1,828 dopo.

Ribasso scomposto per il grano, che archivia la settimana con una perdita secca del 3,21%. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l’opposizione della resistenza stimata a quota 565,25.

Ribasso scomposto per il mais, che archivia la settimana con una perdita secca del 4,64%. Analizzando lo scenario del mais si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 327,25. Prima resistenza a 337,75. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 323,75.

Brilla il riso grezzo, che chiude la settimana con una performance positiva del 4,19%. La tendenza di breve del cereale più consumato al mondo è in rafforzamento con area di resistenza vista a 14,72, mentre il supporto più immediato si intravede a 14,21. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 15,24.

Settimana fiacca per il metallo giallo, che archivia l’ottava con un ribasso dello 0,60%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1.633,7, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1.587,9. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 1.679,5.