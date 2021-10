Il punto sulle commodities 4 ottobre 2021

(Teleborsa) – Effervescente il greggio, che archivia la settimana con una performance decisamente positiva del 2,34%. Allo stato attuale lo scenario di breve dell’oro nero rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 76,17. Le attese sono per un innalzamento della curva fino al top 77,56.

Brilla il raffinato del petrolio, che chiude la settimana con una performance positiva del 3,04%. Il quadro tecnico di breve periodo della benzina verde mostra un’accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 2,271. Rischio di discesa fino a 2,198 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente.Ottima performance per il Future sul Natural Gas, che ha chiuso la settimana in rialzo del 7,11%. La tendenza di breve del derivato sul Gas è in rafforzamento con area di resistenza vista a 6,053, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,959. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 7,147.

Grande settimana per il grano, che mette a segno un rialzo del 4,35%, rispetto ai valori precedenti. Tecnicamente, il frumento è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 771,5, mentre il supporto più immediato si intravede a 722,75. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro.

Brillante rialzo per il mais, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,09%. Lo status tecnico del granoturco è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 545,17, mentre il primo supporto è stimato a 535,67. Le attese propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista.

Settimana molto negativa per la Soia, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,00%. Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il derivato sui semi di soia, con sollecitazioni negative verso il supporto stimato a 1.232,83. Le attese sono per un prolungamento verso nuovi minimi.

Frazionale rialzo per il metallo giallo, che mette a segno un modesto profit a +0,61%. Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta del supporto individuato a 1.737,42. Lo spunto rialzista di breve è indicativo di un cambiamento del trend.