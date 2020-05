Il punto sulle commodities 4 maggio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Vigoroso rialzo per il petrolio, che archivia la settimana sopravanzando i valori della scorsa ottava del 5,08%. La tendenza di medio periodo del petrolio si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento rialzista che potrebbe raggiungere la resistenza vista a quota 23,85 prima e 28,54 dopo.

Ottima performance per la benzina verde, che ha chiuso la settimana in rialzo del 14,28%. La tendenza di breve della benzina verde è in rafforzamento con area di resistenza vista a 0,7339, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,655. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 0,8128.

Modesto guadagno per il Future sul Natural Gas che, afine settimana, avanza di poco a +0,43%. Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del Future sul Natural Gas. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 1,936. Primo supporto a 1,856.

Settimana molto negativa per il grano, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,11%. Lo scenario di breve periodo del grano evidenzia un declino dei corsi verso area 517,42 con prima area di resistenza vista a 527,67. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 513,33.

Ribasso scomposto per il mais, che archivia la settimana con una perdita secca dell’1,50%. La situazione di medio periodo del mais resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere.

Affonda sul mercato il riso grezzo, che a fine settimana soffre con un calo del 4,80%. Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del riso grezzo. Tuttavia, l’esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 17,59, con il supporto più immediato individuato in area 16,37.

Settimana molto negativa per l’oro, che perde terreno, mostrando una discesa dell’1,69%. La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l’impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 1.712,66.