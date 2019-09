Il punto sulle commodities 30 settembre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Settimana molto negativa per il greggio, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,96%. Analizzando lo scenario del petrolio si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 54,91. Prima resistenza a 57,54. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 54,04.

Affonda sul mercato la benzina verde, che a fine settimana soffre con un calo dell’1,74%. Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l’evidente difficoltà a procedere oltre quota 1,682.

In forte ribasso il Future sul Natural Gas, che chiude la settimana con un disastroso -5,48%. L’analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Future sul Natural Gas, sebbene il breve periodo metta in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 2,505. Primo supporto visto a 2,354.

Balza in avanti il grano, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,83%. La tendenza di breve del grano è in rafforzamento con area di resistenza vista a 490,58, mentre il supporto più immediato si intravede a 480,58. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 500,58.

Andamento piatto per il granoturco, che propone sul finale di settimana un timido +0,13%. L’analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del derivato sul mais, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 373,67. Primo supporto visto a 370,42.

Chiusura in rosso per il riso grezzo, che termina la settimana segnando un calo dell’1,38%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 12,24, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 11,98. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 12,5.

Settimana negativa per l’oro, che chiude le contrattazioni con una perdita dell’1,32%. Lo scenario di breve periodo del metallo giallo evidenzia un declino dei corsi verso area 1.485,59 con prima area di resistenza vista a 1.520,1. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1.474,09.