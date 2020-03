Il punto sulle commodities 30 marzo 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Settimana decisamente positiva per il petrolio, che ha terminato in rialzo del 7,99%. Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 24,48. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom in area 23,81.

Affonda sul mercato la benzina verde, che a fine settimana soffre con un calo del 4,16%. Lo status tecnico di medio periodo della benzina verde rimane negativo. Nel breve periodo evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 0,6277, mentre i supporti sono stimati a 0,4658.

Protagonista il Future sul Natural Gas, che ha chiuso la settimana con un rialzo del 5,83%. Le implicazioni tecniche attuali del Future sul Natural Gas mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 1,652. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 1,632.

Prepotente rialzo per il grano, che archivia la settimana con una salita bruciante del 4,89%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 580,33, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 561,83. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 598,83.

Appiattita la performance del mais, che porta a casa a fine settimana un composto -0,14%. Le implicazioni tecniche complessive del mais evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 343,42. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 340,83.

Ottima performance per il riso grezzo, che ha chiuso la settimana in rialzo del 4,92%. Le implicazioni di breve periodo del riso grezzo sottolineano l’evoluzione della fase positiva al test dell’area di resistenza 14,22. Possibile una discesa fino al bottom 13,48. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 14,95.

Ottima performance per il metallo prezioso, che ha chiuso la settimana in rialzo dell’8,50%. La tendenza di breve dell’oro è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1.649,73, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.584,43. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 1.715,03.