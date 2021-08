Il punto sulle commodities 30 agosto 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Grande settimana per il greggio, che mette a segno un rialzo del 10,60%, rispetto ai valori precedenti. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta del supporto a 65,64, indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista.

Brillante rialzo per la benzina verde, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 13,73%. Lo status tecnico di breve periodo del carburante mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 2,362. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista.

Ribasso scomposto per il derivato sul Gas, che archivia la settimana con una perdita secca del 2,03%. Lo scenario tecnico del derivato sul Gas mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 3,61 con area di resistenza individuata a quota 4,059. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom.

Apprezzabile rialzo per il grano, in guadagno dello 0,84%, rispetto alla scorsa settimana. L’analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del frumento, sebbene il breve periodo metta in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 726. Primo supporto visto a 712.

Prepotente rialzo per il granoturco, che archivia la settimana con una salita bruciante del 3,43%. Lo status tecnico di medio periodo del mais ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, nel breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva.

Effervescente la Soia, che archivia la settimana con una performance decisamente positiva del 5,02%. Il quadro di medio periodo del derivato sui semi di soia ribadisce l’andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima resistenza a 1.386,25.

Settimana decisamente positiva per l’oro, che ha terminato la settimana in rialzo del 2,02%. Allo stato attuale lo scenario di breve del metallo giallo rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1.825,43. Le attese sono per un innalzamento della curva fino al top 1.852,06.