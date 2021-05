Il punto sulle commodities 3 maggio 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Grande settimana per il petrolio, che mette a segno un rialzo del 2,16%, rispetto ai valori precedenti. La tendenza di breve dell’oro nero è in rafforzamento con area di resistenza vista a 65, mentre il supporto più immediato si intravede a 61,97. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 68,03.

Settimana decisamente positiva per il carburante, che ha terminato in rialzo del 3,71%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 2,113, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 2. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 2,227.

Ottima performance per il derivato sul Gas, che ha chiuso la settimana in rialzo dell’8,01%. La tendenza di breve del derivato sul Gas è in rafforzamento con area di resistenza vista a 2,988, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,839. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 3,137.

Protagonista il derivato sul grano, che ha chiuso la settimana con un rialzo del 4,54%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 748,25, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 731. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 765,5.

Prepotente rialzo per il granoturco, che archivia la settimana con una salita bruciante del 12,44%. La tendenza di breve del granoturco è in rafforzamento con area di resistenza vista a 758,67, mentre il supporto più immediato si intravede a 699,67. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 817,67.

Effervescente la Soia, che archivia la settimana con una performance decisamente positiva del 2,03%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1.580,67, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1.551,92. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 1.609,42.

Debole la settimana per il metallo giallo che, a fine settimana, porta a casa un calo dello 0,47%. Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l’evidente difficoltà a procedere oltre quota 1.777,05.