Il punto sulle commodities 29 novembre 2020

(Teleborsa) – Settimana decisamente positiva per il petrolio, che ha terminato la settimana in rialzo dell’8,02%. La tendenza di breve del petrolio è in rafforzamento con area di resistenza vista a 46,47, mentre il supporto più immediato si intravede a 43,82. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 49,12.

Prepotente rialzo per il carburante, che archivia la settimana con una salita bruciante del 9,09%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,312, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,228. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 1,395.

Ottima performance per il derivato sul Gas, che ha chiuso la settimana in rialzo del 7,28%. Lo scenario attuale del Future sul Natural Gas mostra un allentamento della trendline al test del supporto 2,79. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 2,738.

Controllato progresso per il derivato sul grano, che chiude la settimana in salita dello 0,55%.

Piccolo passo in avanti per il granoturco che, a fine settimana, porta a casa un modico +0,53%.

Apprezzabile rialzo per la Soia, in guadagno dello 0,91%, rispetto alla scorsa settimana.

Ribasso scomposto per il metallo prezioso, che archivia la settimana con una perdita secca del 4,37%. Analizzando lo scenario dell’oro si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1.770,83. Prima resistenza a 1.820,83. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1.754,17.