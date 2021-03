Il punto sulle commodities 29 marzo 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Ribasso composto e controllato per il petrolio, che archivia la settimana in flessione dell’1,14%. La tendenza di medio periodo del petrolio si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento rialzista che potrebbe raggiungere la resistenza vista a quota 62,09 prima e 65,74 dopo.

Bene la benzina verde, con un rialzo dell’1,50%, rispetto ai valori della scorsa ottava. La tendenza di breve del carburante è in rafforzamento con area di resistenza vista a 2,005, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,903. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 2,107.

Controllato progresso per il derivato sul Gas, che chiude la settimana in salita dello 0,55%. La situazione di medio periodo del Future sul Natural Gas resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere.

Ribasso scomposto per il frumento, che archivia la settimana con una perdita secca del 2,11%. Analizzando lo scenario del grano si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 604,83. Prima resistenza a 628,83. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 595,92.

Settimana negativa per il derivato sul mais, che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,90%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 553,92, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 547,92. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 559,92.

Composto ribasso per la Soia, in flessione dell’1,04% sui valori dell’ottava precedente. Lo scenario di breve periodo del derivato sui semi di soia evidenzia un declino dei corsi verso area 1.391,5 con prima area di resistenza vista a 1.420,75. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1.381,75.

Risultato negativo per l’oro, che archivia la settimana con una flessione dello 0,80%. Analizzando lo scenario del metallo prezioso si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1.725,21. Prima resistenza a 1.738,09. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1.719,51.