Il punto sulle commodities 27 settembre 2021

(Teleborsa) – Grande settimana per l’oro nero, che mette a segno un rialzo del 2,84%, rispetto ai valori precedenti. La tendenza di breve del petrolio è in rafforzamento con area di resistenza vista a 75,21, mentre il supporto più immediato si intravede a 71,52. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 78,9.

Andamento piatto per il raffinato del petrolio, che propone sul finale di settimana un timido +0,13%. Tecnicamente, la benzina verde è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 2,198, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,137. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro.

Settimana decisamente positiva per il derivato sul Gas, che ha terminato in rialzo del 2,39%. Lo status tecnico del Future sul Natural Gas è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 5,316, mentre il primo supporto è stimato a 4,897. Le attese propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista.

Prepotente rialzo per il grano, che archivia la settimana con una salita bruciante del 2,26%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 734,92, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 701,42. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 768,42.

Frazionale ribasso per il derivato sul mais, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,33%. Lo status tecnico di medio periodo del mais rimane negativo. Nel breve periodo evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 531,08, mentre i supporti sono stimati a 518,33.

Sostanziale invarianza per la Soia, che archivia la settimana con un trascurabile +0,16%. Lo status tecnico di medio periodo del derivato sui semi di soia ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, nel breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva.

Settimana trascurata per il metallo giallo, che archivia l’ottava con un moderato -0,2%. Lo scenario tecnico dell’oro mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1.737,04 con area di resistenza individuata a quota 1.768,16. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom.