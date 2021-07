Il punto sulle commodities 26 luglio 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Composto rialzo per l’oro nero, che archivia la settimana con un guadagno dello 0,50%. Lo status tecnico di medio periodo del petrolio rimane negativo. Nel breve periodo evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 74,04, mentre i supporti sono stimati a 68,42.

Prepotente rialzo per il carburante, che archivia la settimana con una salita bruciante del 2,47%. La tendenza di breve del carburante è in rafforzamento con area di resistenza vista a 2,356, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,167. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 2,545.

Ottima performance per il derivato sul Gas, che ha chiuso la settimana in rialzo del 10,01%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 4,137, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 3,861. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 4,413.

Ribasso scomposto per il grano, che archivia la settimana con una perdita secca dell’1,55%. Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l’evidente difficoltà a procedere oltre quota 701,25.

Settimana molto negativa per il derivato sul mais, che perde terreno, mostrando una discesa dell’1,53%. Analizzando lo scenario del mais si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 537,67. Prima resistenza a 563,42. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 529,08.

Aggressivo avvitamento per la Soia, che archivia la settimana mostrando una perdita del 3,76%. Lo scenario di breve periodo del derivato sui semi di soia evidenzia un declino dei corsi verso area 1.385,5 con prima area di resistenza vista a 1.429. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1.371.

Andamento annoiato per il metallo giallo, che chiude la settimana in ribasso dello 0,52%. Analizzando lo scenario dell’oro si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1.797,73. Prima resistenza a 1.808,43. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1.794,17.