Il punto sulle commodities 24 febbraio 2019

(Teleborsa) – Ottima performance per il petrolio, che ha chiuso la settimana in rialzo del 2,44%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 58,18, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 56,88.

Ottima performance per la benzina verde, che ha chiuso la settimana in rialzo del 2,08%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,629, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,579.

Protagonista il Future sul Natural Gas, che ha chiuso la settimana con un rialzo del 3,42%. Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell’area di supporto individuata a quota 2,666.

Debole la settimana per il grano che, a fine settimana, porta a casa un calo dello 0,26%. Il quadro tecnico del grano suggerisce un’estensione della linea ribassista al test del pavimento 476.con tetto rappresentato dall’area 502,25.

Prepotente rialzo per il mais, che archivia la settimana con una salita bruciante dell’1,83%. Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell’area di supporto individuata a quota 371,5.

Ottima performance per il riso grezzo, che ha chiuso la settimana in rialzo del 2,78%. Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell’area di supporto individuata a quota 9,97.

Controllato progresso per il metallo giallo, che chiude la settimana in salita dello 0,46%. La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l’impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 1.337,57.