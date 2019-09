Il punto sulle commodities 23 settembre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Brillante rialzo per il petrolio, che lievita in modo prepotente archiviando la settimana con un guadagno del 6,57%. La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l’impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 61,16.

Ottima performance per il carburante, che ha chiuso la settimana in rialzo dell’8,73%. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l’opposizione della resistenza stimata a quota 1,735.

In forte ribasso il Future sul Natural Gas, che chiude la settimana con un disastroso -3,28%. Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l’evidente difficoltà a procedere oltre quota 2,632.

Piccolo passo in avanti per il frumento che, a fine settimana, porta a casa un modico +0,26%. L’analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del derivato sul grano, sebbene il breve periodo metta in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 487,75. Primo supporto visto a 482,5.

Nuovo spunto rialzista per il derivato sul mais, che guadagna bene e porta a casa un +0,75%. L’analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del mais, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 373,83. Primo supporto visto a 367,83.

Controllato progresso per il riso grezzo, che chiude la settimana in salita dello 0,57%. La tendenza di breve del riso grezzo è in rafforzamento con area di resistenza vista a 12,38, mentre il supporto più immediato si intravede a 12,23. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 12,53.

Prepotente rialzo per l’oro, che archivia la settimana con una salita bruciante dell’1,91%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1.524,78, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1.501,62. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 1.547,95.