Il punto sulle commodities 23 marzo 2020

(Teleborsa) – Ribasso scomposto per il greggio, che archivia la settimana con una perdita secca del 28,86%. Analizzando lo scenario dell’oro nero si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 19,31. Prima resistenza a 27,48. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 15,98.

Affonda sul mercato la benzina verde, che a fine settimana soffre con un calo del 32,15%. Lo scenario di breve periodo della benzina verde evidenzia un declino dei corsi verso area 0,5701 con prima area di resistenza vista a 0,6761. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 0,5347.

Ribasso scomposto per il Future sul Natural Gas, che archivia la settimana con una perdita secca del 16,25%. Analizzando lo scenario del Future sul Natural Gas si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1,534. Prima resistenza a 1,745. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1,463.

Ottima performance per il derivato sul grano, che ha chiuso la settimana in rialzo del 6,80%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 553, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 511,75. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 594,25.

Settimana molto negativa per il mais, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,92%. Lo scenario di breve periodo del mais evidenzia un declino dei corsi verso area 334,42 con prima area di resistenza vista a 353,92. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 325,08.

Andamento piatto per il riso grezzo, che propone sul finale di settimana un moderato -0,15%. Analizzando lo scenario del riso grezzo si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 12,95. Prima resistenza a 13,96. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 12,62.

Aggressivo avvitamento per l’oro, che archivia la settimana mostrando una perdita del 2,03%. Lo scenario di breve periodo dell’oro evidenzia un declino dei corsi verso area 1.466,19 con prima area di resistenza vista a 1.532,52. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1.433,68.