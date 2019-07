Il punto sulle commodities 22 luglio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Settimana molto negativa per il petrolio, che perde terreno, mostrando una discesa del 7,62%. Analizzando lo scenario del petrolio si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 54,23. Prima resistenza a 58,49. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 52,69.

In forte ribasso il raffinato del petrolio, che chiude la settimana con un disastroso -6,69%. Lo scenario di breve periodo della benzina verde evidenzia un declino dei corsi verso area 1,806 con prima area di resistenza vista a 1,902. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1,772.

In forte ribasso il Future sul Natural Gas, che chiude la settimana con un disastroso -8,34%. Analizzando lo scenario del Future sul Natural Gas si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 2,199. Prima resistenza a 2,356. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 2,146.

Chiusura in rosso per il frumento, che termina la settimana segnando un calo dello 0,98%. Lo scenario di breve periodo del derivato sul grano evidenzia un declino dei corsi verso area 485,25 con prima area di resistenza vista a 528. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 468.

Ribasso scomposto per il mais, che archivia la settimana con una perdita secca del 2,60%. La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l’impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 444,17.

Composto rialzo per il riso grezzo, che archivia la settimana con un guadagno dello 0,51%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 12,04, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 11,76. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 12,32.

Bene il metallo giallo, con un rialzo dello 0,70%, rispetto ai valori della scorsa ottava. La tendenza di breve dell’oro è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1.445,19, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.405,59. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 1.484,79.