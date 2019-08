Il punto sulle commodities 19 agosto 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Settimana decisamente positiva per il petrolio, che ha terminato in rialzo dell’1,74%. Lo scenario attuale del petrolio mostra un allentamento della trendline al test del supporto 53,79. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 52,76.

Settimana fiacca per la benzina verde, che archivia l’ottava con un ribasso dello 0,44%. Analizzando lo scenario della benzina verde si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1,617. Prima resistenza a 1,717. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1,577.

Protagonista il Future sul Natural Gas, che ha chiuso la settimana con un rialzo del 3,48%. La tendenza di medio periodo del Future sul Natural Gas si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento rialzista che potrebbe raggiungere la resistenza vista a quota 2,253 prima e 2,38 dopo.

Ribasso scomposto per il grano, che archivia la settimana con una perdita secca del 5,71%. Lo scenario di breve periodo del grano evidenzia un declino dei corsi verso area 468,58 con prima area di resistenza vista a 473,33. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 466,42.

Settimana molto negativa per il mais, che perde terreno, mostrando una discesa del 9,81%. La situazione di medio periodo del mais resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere.

Chiusura negativa per il riso grezzo, che termina la settimana con un ribasso dell’1,32%. Analizzando lo scenario del riso grezzo si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 11,08. Prima resistenza a 11,45. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 10,95.

Prepotente rialzo per l’oro, che archivia la settimana con una salita bruciante dell’1,61%. La tendenza di breve dell’oro è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1.528,61, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.507,01. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 1.550,21.