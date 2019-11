Il punto sulle commodities 18 novembre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Apprezzabile rialzo per il petrolio, in guadagno dello 0,97%, rispetto alla scorsa settimana Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 58,16, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 57,18. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 59,14.

Andamento piatto per la benzina verde, che propone sul finale di settimana un timido +0,14%. La tendenza di breve della benzina verde è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1,644, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,618. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 1,671.



In forte ribasso il Future sul Natural Gas, che chiude la settimana con un disastroso -4,09%. Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 2,805 a svolgere ruolo di resistenza e 2,571 a contenere eventuali attacchi ribassisti.

Composto ribasso per il grano, in flessione dell’1,23% sui valori della settimana precedente. Analizzando lo scenario del grano si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 498. Prima resistenza a 512,25. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 493,25.

Settimana in ribasso per il derivato sul mais, che porta a casa un decremento dell’1,26%. Lo scenario di breve periodo del mais evidenzia un declino dei corsi verso area 369,08 con prima area di resistenza vista a 375,58. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 366,92.

Nuovo spunto rialzista per il riso grezzo, che guadagna bene e porta a casa un +0,72%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 11,97, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 11,73. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 12,21.

Controllato progresso per il metallo prezioso, che chiude la settimana in salita dello 0,61%. La tendenza di medio periodo dell’oro si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento rialzista che potrebbe raggiungere la resistenza vista a quota 1.474,28 prima e 1.489,98 dopo.